Naked Crab Man Pris idag

Livepriset för Naked Crab Man (CRABFURIE) idag är $ 0.000010, med en förändring på 5.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRABFURIE till USD är$ 0.000010 per CRABFURIE.

Naked Crab Man rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,996.32, med ett cirkulerande utbud på 999.41M CRABFURIE. Under de senaste 24 timmarna handlades CRABFURIE mellan $ 0.00000996 (lägsta) och $ 0.00001066 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00035536, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000966.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRABFURIE med +0.40% under den senaste timmen och -18.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.00K$ 10.00K $ 10.00K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.00K$ 10.00K $ 10.00K Cirkulationsutbud 999.41M 999.41M 999.41M Totalt utbud 999,412,700.907552 999,412,700.907552 999,412,700.907552

