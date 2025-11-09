BörsDEX+
Livepriset för Naked Crab Man idag är 0.00001 USD.CRABFURIE börsvärdet är 9,996.32 USD. Följ prisuppdateringar för CRABFURIE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om CRABFURIE

CRABFURIE prisinformation

Vad är CRABFURIE

CRABFURIE officiell webbplats

CRABFURIE tokenomics

CRABFURIE Prisförutsägelse

Naked Crab Man Logotyp

Naked Crab Man Pris (CRABFURIE)

Onoterad

1 CRABFURIE-till-USD pris i realtid:

-6.70%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare.
Naked Crab Man (CRABFURIE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:36:54 (UTC+8)

Naked Crab Man Pris idag

Livepriset för Naked Crab Man (CRABFURIE) idag är $ 0.000010, med en förändring på 5.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRABFURIE till USD är$ 0.000010 per CRABFURIE.

Naked Crab Man rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,996.32, med ett cirkulerande utbud på 999.41M CRABFURIE. Under de senaste 24 timmarna handlades CRABFURIE mellan $ 0.00000996 (lägsta) och $ 0.00001066 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00035536, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000966.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRABFURIE med +0.40% under den senaste timmen och -18.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Naked Crab Man är $ 10.00K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CRABFURIE är 999.41M, med ett totalt utbud på 999412700.907552. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.00K.

Naked Crab Man Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+0.40%

-5.39%

-18.27%

-18.27%

Naked Crab Man (CRABFURIE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Naked Crab Man till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Naked Crab Man till USD $ -0.0000062760.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Naked Crab Man till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Naked Crab Man till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-5.39%
30 dagar$ -0.0000062760-62.76%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Naked Crab Man

Naked Crab Man (CRABFURIE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CRABFURIE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Naked Crab Man (CRABFURIE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Naked Crab Man potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Naked Crab Man kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CRABFURIE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Naked Crab Man Price Prediction.

Vad är Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för.

Naked Crab Man (CRABFURIE) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Naked Crab Man

Hur mycket kommer 1 Naked Crab Man att vara värd år 2030?
Om Naked Crab Man skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Naked Crab Man-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:36:54 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Naked Crab Man

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.