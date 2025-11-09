BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Nakama Coin idag är 0 USD.NAKAMA börsvärdet är 390,201 USD. Följ prisuppdateringar för NAKAMA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Nakama Coin idag är 0 USD.NAKAMA börsvärdet är 390,201 USD. Följ prisuppdateringar för NAKAMA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om NAKAMA

NAKAMA prisinformation

Vad är NAKAMA

NAKAMA whitepaper

NAKAMA officiell webbplats

NAKAMA tokenomics

NAKAMA Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Nakama Coin Logotyp

Nakama Coin Pris (NAKAMA)

Onoterad

1 NAKAMA-till-USD pris i realtid:

--
----
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Nakama Coin (NAKAMA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:24:14 (UTC+8)

Nakama Coin Pris idag

Livepriset för Nakama Coin (NAKAMA) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NAKAMA till USD är-- per NAKAMA.

Nakama Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 390,201, med ett cirkulerande utbud på 6.00B NAKAMA. Under de senaste 24 timmarna handlades NAKAMA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NAKAMA med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Nakama Coin (NAKAMA) Marknadsinformation

$ 390.20K
$ 390.20K$ 390.20K

--
----

$ 650.33K
$ 650.33K$ 650.33K

6.00B
6.00B 6.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Nakama Coin är $ 390.20K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NAKAMA är 6.00B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 650.33K.

Nakama Coin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Nakama Coin (NAKAMA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Nakama Coin till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Nakama Coin till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Nakama Coin till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Nakama Coin till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 00.00%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Nakama Coin

Nakama Coin (NAKAMA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NAKAMA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Nakama Coin (NAKAMA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Nakama Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Nakama Coin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NAKAMA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Nakama Coin Price Prediction.

Vad är Nakama Coin (NAKAMA)

Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Nakama Coin (NAKAMA) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Nakama Coin

Hur mycket kommer 1 Nakama Coin att vara värd år 2030?
Om Nakama Coin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Nakama Coin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:24:14 (UTC+8)

Nakama Coin (NAKAMA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Nakama Coin

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2980
$0.2980$0.2980

+49.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021998
$0.0021998$0.0021998

+214.25%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004364
$0.00004364$0.00004364

+121.52%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04739
$0.04739$0.04739

+102.43%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001884
$0.000000001884$0.000000001884

+69.57%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000000840
$0.000000000840$0.000000000840

+37.70%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.