naiive Pris idag

Livepriset för naiive (NAIIVE) idag är --, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NAIIVE till USD är-- per NAIIVE.

naiive rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 139,527, med ett cirkulerande utbud på 1.00B NAIIVE. Under de senaste 24 timmarna handlades NAIIVE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00263326, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NAIIVE med +1.13% under den senaste timmen och -12.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

naiive (NAIIVE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 139.53K$ 139.53K $ 139.53K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 139.53K$ 139.53K $ 139.53K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för naiive är $ 139.53K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av NAIIVE är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 139.53K.