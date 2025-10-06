MXY6900 (MXY) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00017405 $ 0.00017405 $ 0.00017405 lägsta under 24-timmar $ 0.00019371 $ 0.00019371 $ 0.00019371 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00017405$ 0.00017405 $ 0.00017405 högsta under 24-timmar $ 0.00019371$ 0.00019371 $ 0.00019371 All Time High $ 0.00231973$ 0.00231973 $ 0.00231973 Lägsta pris $ 0.00006168$ 0.00006168 $ 0.00006168 Prisförändring (1H) +0.21% Prisändring (1D) -5.33% Prisändring (7D) -13.70% Prisändring (7D) -13.70%

MXY6900 (MXY) priset i realtid är $0.00017927. Under de senaste 24 timmarna har MXY handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00017405 och en högsta nivå på $ 0.00019371, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. MXYs högsta pris genom tiderna är $ 0.00231973, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00006168.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har MXY förändrats med +0.21% under den senaste timmen, -5.33% under 24 timmar och -13.70% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

MXY6900 (MXY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 179.27K$ 179.27K $ 179.27K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 179.27K$ 179.27K $ 179.27K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för MXY6900 är $ 179.27K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MXY är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 179.27K.