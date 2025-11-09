BörsDEX+
Livepriset för MUTE SWAP by Virtuals idag är 0.01428051 USD.MUTE börsvärdet är 5,712,904 USD. Följ prisuppdateringar för MUTE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MUTE

MUTE prisinformation

Vad är MUTE

MUTE officiell webbplats

MUTE tokenomics

MUTE Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

MUTE SWAP by Virtuals Logotyp

MUTE SWAP by Virtuals Pris (MUTE)

Onoterad

1 MUTE-till-USD pris i realtid:

$0.01428226
$0.01428226
-17.90%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:24:00 (UTC+8)

MUTE SWAP by Virtuals Pris idag

Livepriset för MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) idag är $ 0.01428051, med en förändring på 14.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MUTE till USD är$ 0.01428051 per MUTE.

MUTE SWAP by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,712,904, med ett cirkulerande utbud på 400.00M MUTE. Under de senaste 24 timmarna handlades MUTE mellan $ 0.0133051 (lägsta) och $ 0.01670378 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02159579, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MUTE med -0.82% under den senaste timmen och -19.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Marknadsinformation

$ 5.71M
$ 5.71M

--
--

$ 14.28M
$ 14.28M

400.00M
400.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för MUTE SWAP by Virtuals är $ 5.71M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MUTE är 400.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.28M.

MUTE SWAP by Virtuals Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0133051
$ 0.0133051
lägsta under 24-timmar
$ 0.01670378
$ 0.01670378
högsta under 24-timmar

$ 0.0133051
$ 0.0133051

$ 0.01670378
$ 0.01670378

$ 0.02159579
$ 0.02159579

$ 0
$ 0

-0.82%

-14.50%

-19.93%

-19.93%

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på MUTE SWAP by Virtuals till USD $ -0.00242326415761074.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på MUTE SWAP by Virtuals till USD $ +0.0726267967.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på MUTE SWAP by Virtuals till USD $ +0.0324659826.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på MUTE SWAP by Virtuals till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00242326415761074-14.50%
30 dagar$ +0.0726267967+508.57%
60 dagar$ +0.0324659826+227.34%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för MUTE SWAP by Virtuals

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MUTE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MUTE SWAP by Virtuals potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som MUTE SWAP by Virtuals kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MUTE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MUTE SWAP by Virtuals Price Prediction.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om MUTE SWAP by Virtuals

Hur mycket kommer 1 MUTE SWAP by Virtuals att vara värd år 2030?
Om MUTE SWAP by Virtuals skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MUTE SWAP by Virtuals-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:24:00 (UTC+8)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om MUTE SWAP by Virtuals

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2980

$0.0021998

$0.00004364

$0.04722

$0.000000001884

$0.000000000840

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.