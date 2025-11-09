MUTE SWAP by Virtuals Pris idag

Livepriset för MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) idag är $ 0.01428051, med en förändring på 14.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MUTE till USD är$ 0.01428051 per MUTE.

MUTE SWAP by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,712,904, med ett cirkulerande utbud på 400.00M MUTE. Under de senaste 24 timmarna handlades MUTE mellan $ 0.0133051 (lägsta) och $ 0.01670378 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02159579, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MUTE med -0.82% under den senaste timmen och -19.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.71M$ 5.71M $ 5.71M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.28M$ 14.28M $ 14.28M Cirkulationsutbud 400.00M 400.00M 400.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

