Musk It Pris idag

Livepriset för Musk It (MUSKIT) idag är --, med en förändring på 1.94% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MUSKIT till USD är-- per MUSKIT.

Musk It rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 193,919, med ett cirkulerande utbud på 999.92M MUSKIT. Under de senaste 24 timmarna handlades MUSKIT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.072781, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MUSKIT med -0.31% under den senaste timmen och -15.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Musk It (MUSKIT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 193.92K$ 193.92K $ 193.92K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 193.92K$ 193.92K $ 193.92K Cirkulationsutbud 999.92M 999.92M 999.92M Totalt utbud 999,924,356.70544 999,924,356.70544 999,924,356.70544

Det aktuella börsvärdet för Musk It är $ 193.92K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MUSKIT är 999.92M, med ett totalt utbud på 999924356.70544. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 193.92K.