Utforska Multiverse Capital(MVC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MVC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Multiverse Capital(MVC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MVC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!