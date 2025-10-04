Utforska Mula AI(MULA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MULA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Mula AI(MULA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MULA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mula AI (MULA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Mula AI(MULA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 7.00K $ 7.00K $ 7.00K Totalt utbud: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Cirkulerande utbud $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (värdering efter full utspädning): $ 7.00K $ 7.00K $ 7.00K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Mula AI (MULA) Information $MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA's vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems. $MULA is more than just an AI project; it's the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to: - Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time. - Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision. - Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency. - AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems. - Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn't just about technology, it's a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what's possible by combining Solana's cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected.

Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision.

Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency.

AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems.

Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn't just about technology, it's a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what's possible by combining Solana's cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected. Officiell webbplats: https://mula.sh Whitepaper: https://github.com/dev-mula/whitepaper/blob/main/mula-whitepaper.pdf?raw=true Mula AI (MULA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Mula AI (MULA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MULA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MULA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn