Mubarakah Pris idag

Livepriset för Mubarakah (MUBARAKAH) idag är --, med en förändring på 7.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MUBARAKAH till USD är-- per MUBARAKAH.

Mubarakah rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 523,092, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MUBARAKAH. Under de senaste 24 timmarna handlades MUBARAKAH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01080484, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MUBARAKAH med +0.32% under den senaste timmen och -16.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mubarakah (MUBARAKAH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 523.09K$ 523.09K $ 523.09K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 523.09K$ 523.09K $ 523.09K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Mubarakah är $ 523.09K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MUBARAKAH är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 523.09K.