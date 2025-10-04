Utforska Mu Coin(MU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Mu Coin(MU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mu Coin (MU) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Mu Coin(MU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 13.24K $ 13.24K $ 13.24K Totalt utbud: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerande utbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.24K $ 13.24K $ 13.24K Högsta någonsin: $ 3.26 $ 3.26 $ 3.26 Lägsta någonsin: $ 0.01273209 $ 0.01273209 $ 0.01273209 Aktuellt pris: $ 0.01324444 $ 0.01324444 $ 0.01324444 Mu Coin (MU) Information Mu Coin is the entry point into the Mu Ecosystem. It is a speculative token by nature. It serves to main functions in the Mu Ecosystem. 1. For price speculation for those wishing to speculate on token prices. 2. The entry point into the rest of the Mu Ecosystem. Our main utility token, Mu Gold, for example can only be purchased with Mu Coin. Anyone wishing to aquire Mu Gold for it's payment utility must first purchase Mu Coin as the only liquidty pool for Mu Gold is with Mu Coin. Anyone wishing to participate in the Mu Ecosytem must first aquire Mu Coin. Officiell webbplats: https://www.mu.money Mu Coin (MU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Mu Coin (MU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MU-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn