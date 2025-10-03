Utforska Mrs Miggles(MRSMIGGLES) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MRSMIGGLES-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Mrs Miggles(MRSMIGGLES) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MRSMIGGLES-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om MRSMIGGLES MRSMIGGLES prisinformation MRSMIGGLES officiell webbplats MRSMIGGLES tokenomics MRSMIGGLES Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Mrs Miggles (MRSMIGGLES) / Tokenomik / Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Mrs Miggles(MRSMIGGLES), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD mrs-miggles tokenomics Information om mrs-miggles Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Mrs Miggles(MRSMIGGLES), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 149.15K $ 149.15K $ 149.15K Totalt utbud: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M Cirkulerande utbud $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M FDV (värdering efter full utspädning): $ 149.15K $ 149.15K $ 149.15K Högsta någonsin: $ 0.00502618 $ 0.00502618 $ 0.00502618 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00015713 $ 0.00015713 $ 0.00015713 Läs mer om priset på Mrs Miggles(MRSMIGGLES) Köp MRSMIGGLES nu! Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Information Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Officiell webbplats: https://mrsmigglesbase.com/ Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Mrs Miggles (MRSMIGGLES) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MRSMIGGLES-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MRSMIGGLES-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MRSMIGGLES:s tokenomics, utforska MRSMIGGLES-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MRSMIGGLES Vill du veta vart MRSMIGGLES kan vara på väg? På MRSMIGGLES sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MRSMIGGLES-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn