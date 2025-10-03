Utforska Mr Mayonnaise the Cat(MAYO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MAYO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Mr Mayonnaise the Cat(MAYO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MAYO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 44.74K $ 44.74K $ 44.74K Totalt utbud: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Cirkulerande utbud $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (värdering efter full utspädning): $ 44.74K $ 44.74K $ 44.74K Högsta någonsin: $ 0.00760732 $ 0.00760732 $ 0.00760732 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Mr Mayonnaise the Cat(MAYO) Köp MAYO nu! Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Information Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn't just a token; it's a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time. Officiell webbplats: https://mayosol.com/ Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time. Officiell webbplats: https://mayosol.com/ Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MAYO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MAYO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MAYO:s tokenomics, utforska MAYO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MAYO Vill du veta vart MAYO kan vara på väg? På MAYO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MAYO-tokens prisförutsägelse nu! 