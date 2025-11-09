Mozaic Pris (MOZ)
Livepriset för Mozaic (MOZ) idag är --, med en förändring på 1.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOZ till USD är-- per MOZ.
Mozaic rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 34,030, med ett cirkulerande utbud på 150.52M MOZ. Under de senaste 24 timmarna handlades MOZ mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.207574, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MOZ med -- under den senaste timmen och -28.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Mozaic är $ 34.03K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MOZ är 150.52M, med ett totalt utbud på 749226547.2474781. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 169.38K.
--
-1.84%
-28.72%
-28.72%
Under dagen var prisförändringen på Mozaic till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Mozaic till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Mozaic till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Mozaic till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-1.84%
|30 dagar
|$ 0
|-33.82%
|60 dagar
|$ 0
|-55.74%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Mozaic potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.
Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.
What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.
History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.
What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.
Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.
What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.