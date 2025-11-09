BörsDEX+
Livepriset för Mozaic idag är 0 USD.MOZ börsvärdet är 34,030 USD. Följ prisuppdateringar för MOZ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Mozaic idag är 0 USD.MOZ börsvärdet är 34,030 USD. Följ prisuppdateringar för MOZ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MOZ

MOZ prisinformation

Vad är MOZ

MOZ whitepaper

MOZ officiell webbplats

MOZ tokenomics

MOZ Prisförutsägelse

Mozaic Logotyp

Mozaic Pris (MOZ)

Onoterad

1 MOZ-till-USD pris i realtid:

$0.00022608
-1.80%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Mozaic (MOZ) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:36:41 (UTC+8)

Mozaic Pris idag

Livepriset för Mozaic (MOZ) idag är --, med en förändring på 1.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOZ till USD är-- per MOZ.

Mozaic rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 34,030, med ett cirkulerande utbud på 150.52M MOZ. Under de senaste 24 timmarna handlades MOZ mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.207574, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOZ med -- under den senaste timmen och -28.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mozaic (MOZ) Marknadsinformation

$ 34.03K
--
$ 169.38K
150.52M
749,226,547.2474781
Det aktuella börsvärdet för Mozaic är $ 34.03K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MOZ är 150.52M, med ett totalt utbud på 749226547.2474781. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 169.38K.

Mozaic Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.207574
$ 0
--

-1.84%

-28.72%

-28.72%

Mozaic (MOZ) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Mozaic till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Mozaic till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Mozaic till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Mozaic till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-1.84%
30 dagar$ 0-33.82%
60 dagar$ 0-55.74%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Mozaic

Mozaic (MOZ) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MOZ $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Mozaic (MOZ) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Mozaic potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Mozaic kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MOZ prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Mozaic Price Prediction.

Vad är Mozaic (MOZ)

What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.

Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.

What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.

History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.

What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.

Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.

What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.

Folk frågar också: Andra frågor om Mozaic

Hur mycket kommer 1 Mozaic att vara värd år 2030?
Om Mozaic skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Mozaic-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:36:41 (UTC+8)

