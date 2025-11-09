MOVA Pris idag

Livepriset för MOVA (MOVA) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOVA till USD är-- per MOVA.

MOVA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,937.47, med ett cirkulerande utbud på 999.08M MOVA. Under de senaste 24 timmarna handlades MOVA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOVA med -- under den senaste timmen och -15.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MOVA (MOVA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K Cirkulationsutbud 999.08M 999.08M 999.08M Totalt utbud 999,082,587.27139 999,082,587.27139 999,082,587.27139

Det aktuella börsvärdet för MOVA är $ 4.94K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MOVA är 999.08M, med ett totalt utbud på 999082587.27139. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.94K.