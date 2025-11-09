MOTO Pris idag

Livepriset för MOTO (MOTO) idag är $ 0.00071065, med en förändring på 8.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOTO till USD är$ 0.00071065 per MOTO.

MOTO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 710,650, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MOTO. Under de senaste 24 timmarna handlades MOTO mellan $ 0.00069876 (lägsta) och $ 0.00079907 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00592703, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0003813.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOTO med -2.76% under den senaste timmen och -51.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MOTO (MOTO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 710.65K$ 710.65K $ 710.65K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 710.65K$ 710.65K $ 710.65K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

