Most Holders Ever (GATHA) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00000714 $ 0.00000714 $ 0.00000714 lägsta under 24-timmar $ 0.00000733 $ 0.00000733 $ 0.00000733 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00000714$ 0.00000714 $ 0.00000714 högsta under 24-timmar $ 0.00000733$ 0.00000733 $ 0.00000733 All Time High $ 0.0000757$ 0.0000757 $ 0.0000757 Lägsta pris $ 0.00000512$ 0.00000512 $ 0.00000512 Prisförändring (1H) -- Prisändring (1D) -2.40% Prisändring (7D) +8.12% Prisändring (7D) +8.12%

Most Holders Ever (GATHA) priset i realtid är $0.00000714. Under de senaste 24 timmarna har GATHA handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00000714 och en högsta nivå på $ 0.00000733, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. GATHAs högsta pris genom tiderna är $ 0.0000757, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00000512.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har GATHA förändrats med -- under den senaste timmen, -2.40% under 24 timmar och +8.12% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Most Holders Ever (GATHA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Cirkulationsutbud 997.88M 997.88M 997.88M Totalt utbud 997,878,554.876499 997,878,554.876499 997,878,554.876499

Det aktuella börsvärdet för Most Holders Ever är $ 7.13K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GATHA är 997.88M, med ett totalt utbud på 997878554.876499. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.13K.