Mer om MORTI MORTI prisinformation MORTI officiell webbplats MORTI tokenomics MORTI Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Morti (MORTI) / Tokenomik / Morti (MORTI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Morti(MORTI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD morti tokenomics Information om morti Morti (MORTI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Morti(MORTI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.43K $ 12.43K $ 12.43K Totalt utbud: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Cirkulerande utbud $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.43K $ 12.43K $ 12.43K Högsta någonsin: $ 0.01800347 $ 0.01800347 $ 0.01800347 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Morti(MORTI) Köp MORTI nu! Morti (MORTI) Information What Is Morti? Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti? The project's primary goals include: - Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends. - Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project's growth. Its a meme token with no advertised utility

Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project's growth. Its a meme token with no advertised utility Officiell webbplats: https://morti.lol/ Morti (MORTI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Morti (MORTI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MORTI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MORTI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MORTI:s tokenomics, utforska MORTI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MORTI Vill du veta vart MORTI kan vara på väg? På MORTI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MORTI-tokens prisförutsägelse nu!