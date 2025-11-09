Mortgage Coin Pris idag

Livepriset för Mortgage Coin (MORTGAGE) idag är --, med en förändring på 73.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MORTGAGE till USD är-- per MORTGAGE.

Mortgage Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 25,117, med ett cirkulerande utbud på 999.34M MORTGAGE. Under de senaste 24 timmarna handlades MORTGAGE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MORTGAGE med +17.17% under den senaste timmen och +45.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mortgage Coin (MORTGAGE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 25.12K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 25.12K Cirkulationsutbud 999.34M Totalt utbud 999,338,197.521453

