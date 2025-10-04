Utforska MOONY(MOONY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MOONY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MOONY(MOONY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MOONY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MOONY (MOONY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MOONY(MOONY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 34.74K Totalt utbud: $ 999.94M Cirkulerande utbud $ 999.94M FDV (värdering efter full utspädning): $ 34.74K Högsta någonsin: $ 0.00151023 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 MOONY (MOONY) Information MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management #Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting. #Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies. $MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together! Phase 1 Community Building + Phase 2 Technical Infrastructure Development + Phase 3 MOONY Community Fund + Phase 4 Ecosystem Expansion + Phase 5 Advanced Features for Hodlers + Phase 6 Project Expansion MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management #Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting. #Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies. $MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together! Phase 1 Community Building + Phase 2 Technical Infrastructure Development + Phase 3 MOONY Community Fund + Phase 4 Ecosystem Expansion + Phase 5 Advanced Features for Hodlers + Phase 6 Project Expansion Officiell webbplats: https://darealmoony.ai/ MOONY (MOONY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MOONY (MOONY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MOONY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MOONY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MOONY:s tokenomics, utforska MOONY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MOONY Vill du veta vart MOONY kan vara på väg? På MOONY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MOONY-tokens prisförutsägelse nu! 