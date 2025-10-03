MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomics

MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om MoonPrime Games(LUNAR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MoonPrime Games(LUNAR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 556.56K
Totalt utbud:
$ 899.49M
Cirkulerande utbud
$ 899.49M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 556.56K
Högsta någonsin:
$ 0.00965546
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00061821
MoonPrime Games (LUNAR) Information

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services.

Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch.

The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services.

MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team.

The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

Officiell webbplats:
https://moonprime.games/

MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i MoonPrime Games (LUNAR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LUNAR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LUNAR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

