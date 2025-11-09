MOONDOGE Pris idag

Livepriset för MOONDOGE (MOONDOGE) idag är --, med en förändring på 6.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOONDOGE till USD är-- per MOONDOGE.

MOONDOGE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 48,784, med ett cirkulerande utbud på 998.97M MOONDOGE. Under de senaste 24 timmarna handlades MOONDOGE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01037486, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOONDOGE med +0.01% under den senaste timmen och -2.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MOONDOGE (MOONDOGE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 48.78K$ 48.78K $ 48.78K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 48.78K$ 48.78K $ 48.78K Cirkulationsutbud 998.97M 998.97M 998.97M Totalt utbud 998,971,022.443244 998,971,022.443244 998,971,022.443244

