Moon Rocks Pris idag

Livepriset för Moon Rocks (MROCKS) idag är $ 0.00173791, med en förändring på 7.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MROCKS till USD är$ 0.00173791 per MROCKS.

Moon Rocks rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,737,897, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M MROCKS. Under de senaste 24 timmarna handlades MROCKS mellan $ 0.00163957 (lägsta) och $ 0.00201778 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00798221, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MROCKS med +5.47% under den senaste timmen och +123.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Moon Rocks (MROCKS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,995,119.9728943 999,995,119.9728943 999,995,119.9728943

Det aktuella börsvärdet för Moon Rocks är $ 1.74M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MROCKS är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999995119.9728943. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.74M.