BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Moon Rocks idag är 0.00173791 USD.MROCKS börsvärdet är 1,737,897 USD. Följ prisuppdateringar för MROCKS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Moon Rocks idag är 0.00173791 USD.MROCKS börsvärdet är 1,737,897 USD. Följ prisuppdateringar för MROCKS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MROCKS

MROCKS prisinformation

Vad är MROCKS

MROCKS whitepaper

MROCKS officiell webbplats

MROCKS tokenomics

MROCKS Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Moon Rocks Logotyp

Moon Rocks Pris (MROCKS)

Onoterad

1 MROCKS-till-USD pris i realtid:

$0.00173807
$0.00173807$0.00173807
-7.90%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Moon Rocks (MROCKS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:22:49 (UTC+8)

Moon Rocks Pris idag

Livepriset för Moon Rocks (MROCKS) idag är $ 0.00173791, med en förändring på 7.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MROCKS till USD är$ 0.00173791 per MROCKS.

Moon Rocks rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,737,897, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M MROCKS. Under de senaste 24 timmarna handlades MROCKS mellan $ 0.00163957 (lägsta) och $ 0.00201778 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00798221, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MROCKS med +5.47% under den senaste timmen och +123.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Moon Rocks (MROCKS) Marknadsinformation

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

--
----

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,119.9728943
999,995,119.9728943 999,995,119.9728943

Det aktuella börsvärdet för Moon Rocks är $ 1.74M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MROCKS är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999995119.9728943. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.74M.

Moon Rocks Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00163957
$ 0.00163957$ 0.00163957
lägsta under 24-timmar
$ 0.00201778
$ 0.00201778$ 0.00201778
högsta under 24-timmar

$ 0.00163957
$ 0.00163957$ 0.00163957

$ 0.00201778
$ 0.00201778$ 0.00201778

$ 0.00798221
$ 0.00798221$ 0.00798221

$ 0
$ 0$ 0

+5.47%

-7.94%

+123.91%

+123.91%

Moon Rocks (MROCKS) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Moon Rocks till USD $ -0.000150032962544953.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Moon Rocks till USD $ +0.0007416669.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Moon Rocks till USD $ -0.0010181404.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Moon Rocks till USD $ -0.0000064450681070028.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000150032962544953-7.94%
30 dagar$ +0.0007416669+42.68%
60 dagar$ -0.0010181404-58.58%
90 dagar$ -0.0000064450681070028-0.36%

Prisförutsägelse för Moon Rocks

Moon Rocks (MROCKS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MROCKS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Moon Rocks (MROCKS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Moon Rocks potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Moon Rocks kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MROCKS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Moon Rocks Price Prediction.

Vad är Moon Rocks (MROCKS)

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Moon Rocks (MROCKS) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Moon Rocks

Hur mycket kommer 1 Moon Rocks att vara värd år 2030?
Om Moon Rocks skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Moon Rocks-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:22:49 (UTC+8)

Moon Rocks (MROCKS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Moon Rocks

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2981
$0.2981$0.2981

+49.05%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021954
$0.0021954$0.0021954

+213.62%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004309
$0.00004309$0.00004309

+118.73%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04655
$0.04655$0.04655

+98.84%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001884
$0.000000001884$0.000000001884

+69.57%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000000840
$0.000000000840$0.000000000840

+37.70%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.