Marlknadsvärde: $ 24.93K $ 24.93K $ 24.93K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 84.90M $ 84.90M $ 84.90M FDV (värdering efter full utspädning): $ 29.36K $ 29.36K $ 29.36K Högsta någonsin: $ 0.00545894 $ 0.00545894 $ 0.00545894 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00029503 $ 0.00029503 $ 0.00029503 Läs mer om priset på MOOD AI(MOOD) Köp MOOD nu! MOOD AI (MOOD) Information MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service. MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service. Officiell webbplats: https://www.moodai.bot Whitepaper: https://moodai.bot/whitepaper/MOODAI_Whitepaper.pdf MOOD AI (MOOD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MOOD AI (MOOD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MOOD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MOOD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MOOD:s tokenomics, utforska MOOD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MOOD Vill du veta vart MOOD kan vara på väg? På MOOD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MOOD-tokens prisförutsägelse nu! 