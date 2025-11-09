Livepriset för Monkey The Picasso idag är 0 USD.MONKEY börsvärdet är 14,406.18 USD. Följ prisuppdateringar för MONKEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Monkey The Picasso idag är 0 USD.MONKEY börsvärdet är 14,406.18 USD. Följ prisuppdateringar för MONKEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Monkey The Picasso (MONKEY) idag är --, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MONKEY till USD är-- per MONKEY.
Monkey The Picasso rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,406.18, med ett cirkulerande utbud på 949.82M MONKEY. Under de senaste 24 timmarna handlades MONKEY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0055935, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MONKEY med -0.08% under den senaste timmen och -27.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Monkey The Picasso (MONKEY) Marknadsinformation
Det aktuella börsvärdet för Monkey The Picasso är $ 14.41K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MONKEY är 949.82M, med ett totalt utbud på 979667083.18441. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.86K.
Monkey The Picasso Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
-0.08%
+0.47%
-27.53%
-27.53%
Monkey The Picasso (MONKEY) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Monkey The Picasso till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Monkey The Picasso till USD $ 0. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Monkey The Picasso till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Monkey The Picasso till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
+0.47%
30 dagar
$ 0
-93.06%
60 dagar
$ 0
-99.26%
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för Monkey The Picasso
Monkey The Picasso (MONKEY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MONKEY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Monkey The Picasso (MONKEY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Monkey The Picasso potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Monkey The Picasso kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MONKEY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Monkey The Picasso Price Prediction.
Vad är Monkey The Picasso (MONKEY)
$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
Folk frågar också: Andra frågor om Monkey The Picasso
Hur mycket kommer 1 Monkey The Picasso att vara värd år 2030?
Om Monkey The Picasso skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Monkey The Picasso-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Monkey The Picasso idag?
Priset för Monkey The Picasso är idag --. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Monkey The Picasso fortfarande en bra investering?
Monkey The Picasso förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MONKEY, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Monkey The Picasso?
Monkey The Picasso till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Monkey The Picasso?
Livepriset för MONKEY uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Monkey The Picasso i den valuta du föredrar, besök MONKEY Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Monkey The Picasso?
Priset på MONKEY påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,928.33
+0.21%
ETH
3,392.51
+0.46%
SOL
157.54
+0.54%
UCN
1,496.77
-0.01%
ZEC
577.58
+12.66%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MONKEY på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MONKEY/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Monkey The Picassos kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Monkey The Picasso-priset att stiga i år?
Monkey The Picasso priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Monkey The Picasso (MONKEY) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:22:29 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.