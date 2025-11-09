Monkey The Picasso Pris idag

Livepriset för Monkey The Picasso (MONKEY) idag är --, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MONKEY till USD är-- per MONKEY.

Monkey The Picasso rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,406.18, med ett cirkulerande utbud på 949.82M MONKEY. Under de senaste 24 timmarna handlades MONKEY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0055935, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MONKEY med -0.08% under den senaste timmen och -27.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Monkey The Picasso (MONKEY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K Cirkulationsutbud 949.82M 949.82M 949.82M Totalt utbud 979,667,083.18441 979,667,083.18441 979,667,083.18441

