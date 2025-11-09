BörsDEX+
Livepriset för Monkey The Picasso idag är 0 USD.MONKEY börsvärdet är 14,406.18 USD. Följ prisuppdateringar för MONKEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Monkey The Picasso Logotyp

Monkey The Picasso Pris (MONKEY)

Onoterad

1 MONKEY-till-USD pris i realtid:

--
----
+0.40%1D
USD
Monkey The Picasso (MONKEY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:22:29 (UTC+8)

Monkey The Picasso Pris idag

Livepriset för Monkey The Picasso (MONKEY) idag är --, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MONKEY till USD är-- per MONKEY.

Monkey The Picasso rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,406.18, med ett cirkulerande utbud på 949.82M MONKEY. Under de senaste 24 timmarna handlades MONKEY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0055935, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MONKEY med -0.08% under den senaste timmen och -27.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Monkey The Picasso (MONKEY) Marknadsinformation

$ 14.41K
$ 14.41K$ 14.41K

--
----

$ 14.86K
$ 14.86K$ 14.86K

949.82M
949.82M 949.82M

979,667,083.18441
979,667,083.18441 979,667,083.18441

Det aktuella börsvärdet för Monkey The Picasso är $ 14.41K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MONKEY är 949.82M, med ett totalt utbud på 979667083.18441. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.86K.

Monkey The Picasso Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+0.47%

-27.53%

-27.53%

Monkey The Picasso (MONKEY) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Monkey The Picasso till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Monkey The Picasso till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Monkey The Picasso till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Monkey The Picasso till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+0.47%
30 dagar$ 0-93.06%
60 dagar$ 0-99.26%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Monkey The Picasso

Monkey The Picasso (MONKEY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MONKEY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Monkey The Picasso (MONKEY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Monkey The Picasso potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Monkey The Picasso kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MONKEY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Monkey The Picasso Price Prediction.

Vad är Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Monkey The Picasso (MONKEY) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Monkey The Picasso

Hur mycket kommer 1 Monkey The Picasso att vara värd år 2030?
Om Monkey The Picasso skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Monkey The Picasso-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:22:29 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.