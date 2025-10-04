Utforska MONET(MONET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MONET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MONET(MONET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MONET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MONET (MONET) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MONET(MONET), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 8.39K Totalt utbud: $ 998.85M Cirkulerande utbud $ 998.85M FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.39K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 MONET (MONET) Information The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet! Officiell webbplats: https://solanaismonet.com/ MONET (MONET) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MONET (MONET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MONET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MONET-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.