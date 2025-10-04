Molly the Otter (MOLLY) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Molly the Otter(MOLLY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 05:07:52 (UTC+8)
USD

Molly the Otter (MOLLY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Molly the Otter(MOLLY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 8.66K
Totalt utbud:
$ 997.94M
Cirkulerande utbud
$ 997.94M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.66K
Högsta någonsin:
$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
Molly the Otter (MOLLY) Information

Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family.

Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan.

"She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says.

A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her.

After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family.

Officiell webbplats:
http://mollyonsol.co/

Molly the Otter (MOLLY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Molly the Otter (MOLLY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MOLLY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MOLLY-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MOLLY:s tokenomics, utforska MOLLY-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för MOLLY

Vill du veta vart MOLLY kan vara på väg? På MOLLY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

mc_how_why_title
