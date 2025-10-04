moheji (MOJ) Tokenomics
moheji (MOJ) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för moheji(MOJ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
moheji (MOJ) Information
Moheji (MOJ) is a utility token on the Solana blockchain inspired by the traditional Japanese “Henohenomoheji” face—a cultural drawing made using hiragana characters. The project aims to blend cultural expression with blockchain technology, promoting simplicity, creativity, and daily use of Web3. With a fixed supply of 1 billion tokens and 6 decimals, MOJ is designed not for speculation, but to encourage accessible blockchain experiences. It emphasizes transparency through open-source code, public token data, and a detailed whitepaper. Moheji’s mission is to bring cultural identity into digital life while building a supportive, community-driven ecosystem.
moheji (MOJ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i moheji (MOJ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet MOJ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många MOJ-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår MOJ:s tokenomics, utforska MOJ-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för MOJ
Vill du veta vart MOJ kan vara på väg? På MOJ sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn