moheji (MOJ) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för moheji(MOJ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 5.09K
Totalt utbud: $ 998.03M
Cirkulerande utbud $ 998.03M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 5.09K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

moheji (MOJ) Information

Moheji (MOJ) is a utility token on the Solana blockchain inspired by the traditional Japanese "Henohenomoheji" face—a cultural drawing made using hiragana characters. The project aims to blend cultural expression with blockchain technology, promoting simplicity, creativity, and daily use of Web3. With a fixed supply of 1 billion tokens and 6 decimals, MOJ is designed not for speculation, but to encourage accessible blockchain experiences. It emphasizes transparency through open-source code, public token data, and a detailed whitepaper. Moheji's mission is to bring cultural identity into digital life while building a supportive, community-driven ecosystem.

Officiell webbplats: https://mohejicoin.github.io/moheji-landing-page/

moheji (MOJ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i moheji (MOJ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet MOJ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många MOJ-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.