Moaner Melter Slime (MOANER) Marknadsinformation
Det aktuella börsvärdet för Moaner Melter Slime är $ 81.97K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MOANER är 420.69B, med ett totalt utbud på 420690000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 81.97K.
Moaner Melter Slime Prishistorik USD
Moaner Melter Slime (MOANER) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Moaner Melter Slime till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Moaner Melter Slime till USD $ 0. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Moaner Melter Slime till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Moaner Melter Slime till USD $ 0.
Prisförutsägelse för Moaner Melter Slime
Moaner Melter Slime (MOANER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MOANER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Moaner Melter Slime (MOANER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Moaner Melter Slime potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vad är Moaner Melter Slime (MOANER)
Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.
The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.
Folk frågar också: Andra frågor om Moaner Melter Slime
Hur mycket kommer 1 Moaner Melter Slime att vara värd år 2030?
Om Moaner Melter Slime skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Moaner Melter Slime-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Moaner Melter Slime idag?
Priset för Moaner Melter Slime är idag --. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Moaner Melter Slime fortfarande en bra investering?
Moaner Melter Slime förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MOANER, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Moaner Melter Slime?
Moaner Melter Slime till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Moaner Melter Slime?
Livepriset för MOANER uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Moaner Melter Slime i den valuta du föredrar, besök MOANER Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Moaner Melter Slime?
Priset på MOANER påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MOANER på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MOANER/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Moaner Melter Slimes kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Moaner Melter Slime-priset att stiga i år?
Moaner Melter Slime priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Moaner Melter Slime (MOANER) för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.