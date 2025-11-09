BörsDEX+
Livepriset för Moaner Melter Slime idag är 0 USD.MOANER börsvärdet är 81,974 USD. Följ prisuppdateringar för MOANER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Moaner Melter Slime Pris idag

Livepriset för Moaner Melter Slime (MOANER) idag är --, med en förändring på 6.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOANER till USD är-- per MOANER.

Moaner Melter Slime rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 81,974, med ett cirkulerande utbud på 420.69B MOANER. Under de senaste 24 timmarna handlades MOANER mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOANER med -0.04% under den senaste timmen och -24.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Moaner Melter Slime (MOANER) Marknadsinformation

$ 81.97K
$ 81.97K$ 81.97K

--
----

$ 81.97K
$ 81.97K$ 81.97K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Moaner Melter Slime är $ 81.97K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MOANER är 420.69B, med ett totalt utbud på 420690000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 81.97K.

Moaner Melter Slime Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-6.44%

-24.48%

-24.48%

Moaner Melter Slime (MOANER) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Moaner Melter Slime till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Moaner Melter Slime till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Moaner Melter Slime till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Moaner Melter Slime till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-6.44%
30 dagar$ 0-52.57%
60 dagar$ 0-83.41%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Moaner Melter Slime

Moaner Melter Slime (MOANER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MOANER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Moaner Melter Slime (MOANER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Moaner Melter Slime potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Moaner Melter Slime kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MOANER prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Moaner Melter Slime Price Prediction.

Vad är Moaner Melter Slime (MOANER)

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.

The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Moaner Melter Slime (MOANER) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Moaner Melter Slime

Hur mycket kommer 1 Moaner Melter Slime att vara värd år 2030?
Om Moaner Melter Slime skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Moaner Melter Slime-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:36:03 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.