Moaner by Matt Furie Pris idag

Livepriset för Moaner by Matt Furie (MOANER) idag är $ 0.00002847, med en förändring på 13.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOANER till USD är$ 0.00002847 per MOANER.

Moaner by Matt Furie rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 28,466, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MOANER. Under de senaste 24 timmarna handlades MOANER mellan $ 0.00002721 (lägsta) och $ 0.00003413 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00059949, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002721.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOANER med +2.36% under den senaste timmen och -30.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Moaner by Matt Furie (MOANER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 28.47K$ 28.47K $ 28.47K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 28.47K$ 28.47K $ 28.47K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

