Livepriset för Moaner by Matt Furie idag är 0.00002847 USD.MOANER börsvärdet är 28,466 USD. Följ prisuppdateringar för MOANER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Moaner by Matt Furie idag är 0.00002847 USD.MOANER börsvärdet är 28,466 USD. Följ prisuppdateringar för MOANER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MOANER

MOANER prisinformation

Vad är MOANER

MOANER officiell webbplats

MOANER tokenomics

MOANER Prisförutsägelse

Moaner by Matt Furie Logotyp

Moaner by Matt Furie Pris (MOANER)

Onoterad

1 MOANER-till-USD pris i realtid:

--
----
-13.30%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Moaner by Matt Furie (MOANER) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:35:56 (UTC+8)

Moaner by Matt Furie Pris idag

Livepriset för Moaner by Matt Furie (MOANER) idag är $ 0.00002847, med en förändring på 13.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOANER till USD är$ 0.00002847 per MOANER.

Moaner by Matt Furie rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 28,466, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MOANER. Under de senaste 24 timmarna handlades MOANER mellan $ 0.00002721 (lägsta) och $ 0.00003413 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00059949, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002721.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOANER med +2.36% under den senaste timmen och -30.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Moaner by Matt Furie (MOANER) Marknadsinformation

$ 28.47K
$ 28.47K$ 28.47K

--
----

$ 28.47K
$ 28.47K$ 28.47K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Moaner by Matt Furie är $ 28.47K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MOANER är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 28.47K.

Moaner by Matt Furie Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00002721
$ 0.00002721$ 0.00002721
lägsta under 24-timmar
$ 0.00003413
$ 0.00003413$ 0.00003413
högsta under 24-timmar

$ 0.00002721
$ 0.00002721$ 0.00002721

$ 0.00003413
$ 0.00003413$ 0.00003413

$ 0.00059949
$ 0.00059949$ 0.00059949

$ 0.00002721
$ 0.00002721$ 0.00002721

+2.36%

-13.23%

-30.59%

-30.59%

Moaner by Matt Furie (MOANER) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Moaner by Matt Furie till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Moaner by Matt Furie till USD $ -0.0000135635.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Moaner by Matt Furie till USD $ -0.0000231616.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Moaner by Matt Furie till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-13.23%
30 dagar$ -0.0000135635-47.64%
60 dagar$ -0.0000231616-81.35%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Moaner by Matt Furie

Moaner by Matt Furie (MOANER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MOANER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Moaner by Matt Furie (MOANER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Moaner by Matt Furie potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Moaner by Matt Furie kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MOANER prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Moaner by Matt Furie Price Prediction.

Vad är Moaner by Matt Furie (MOANER)

Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.

Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.

This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Moaner by Matt Furie (MOANER) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Moaner by Matt Furie

Hur mycket kommer 1 Moaner by Matt Furie att vara värd år 2030?
Om Moaner by Matt Furie skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Moaner by Matt Furie-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:35:56 (UTC+8)

Moaner by Matt Furie (MOANER) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.