MMOCoin (MMO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MMOCoin(MMO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 13.17K
Totalt utbud: $ 119.09M
Cirkulerande utbud $ 68.53M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 22.89K
Högsta någonsin: $ 0.199703
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.0001922

MMOCoin (MMO) Information

MMOCoin's backbone MMOPro.org has been a trusted destination for gamers for a decade. It's literally as old as Bitcoin itself. We have a long and reliable track record that our users can depend on when they want to make their next quest in WoW just a little bit easier. MMOCoin BSC Migration brings MMO Ecosystem to a whole new level, presenting a DEX (MMOSWAP), an NFT marketplace (MMO NFTs), and a centralized marketplace through a built-in escrow system (MMO Marketplace), all in one place. Know more by reading the MMO whitepaper.

Officiell webbplats: https://mmocoin.pro/

MMOCoin (MMO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i MMOCoin (MMO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet MMO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många MMO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.