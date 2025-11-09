MLM X Pris (MLMX)
Livepriset för MLM X (MLMX) idag är $ 0.00016214, med en förändring på 2.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MLMX till USD är$ 0.00016214 per MLMX.
MLM X rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 162,134, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M MLMX. Under de senaste 24 timmarna handlades MLMX mellan $ 0.0001475 (lägsta) och $ 0.00016356 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00298728, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00010067.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MLMX med +2.35% under den senaste timmen och -21.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för MLM X är $ 162.13K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MLMX är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999998652.6393245. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 162.13K.
Under dagen var prisförändringen på MLM X till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på MLM X till USD $ -0.0000586246.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på MLM X till USD $ -0.0001384177.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på MLM X till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|+2.23%
|30 dagar
|$ -0.0000586246
|-36.15%
|60 dagar
|$ -0.0001384177
|-85.36%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på MLM X potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.
Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.
Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.
With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.
