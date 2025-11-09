MLM X Pris idag

Livepriset för MLM X (MLMX) idag är $ 0.00016214, med en förändring på 2.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MLMX till USD är$ 0.00016214 per MLMX.

MLM X rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 162,134, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M MLMX. Under de senaste 24 timmarna handlades MLMX mellan $ 0.0001475 (lägsta) och $ 0.00016356 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00298728, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00010067.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MLMX med +2.35% under den senaste timmen och -21.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MLM X (MLMX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 162.13K$ 162.13K $ 162.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 162.13K$ 162.13K $ 162.13K Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,998,652.6393245 999,998,652.6393245 999,998,652.6393245

Det aktuella börsvärdet för MLM X är $ 162.13K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MLMX är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999998652.6393245. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 162.13K.