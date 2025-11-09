BörsDEX+
Livepriset för MLM X idag är 0.00016214 USD.MLMX börsvärdet är 162,134 USD. Följ prisuppdateringar för MLMX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MLMX

MLMX prisinformation

Vad är MLMX

MLMX officiell webbplats

MLMX tokenomics

MLMX Prisförutsägelse

MLM X Logotyp

MLM X Pris (MLMX)

Onoterad

1 MLMX-till-USD pris i realtid:

$0.00016214
+2.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
MLM X (MLMX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:22:01 (UTC+8)

MLM X Pris idag

Livepriset för MLM X (MLMX) idag är $ 0.00016214, med en förändring på 2.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MLMX till USD är$ 0.00016214 per MLMX.

MLM X rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 162,134, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M MLMX. Under de senaste 24 timmarna handlades MLMX mellan $ 0.0001475 (lägsta) och $ 0.00016356 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00298728, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00010067.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MLMX med +2.35% under den senaste timmen och -21.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MLM X (MLMX) Marknadsinformation

$ 162.13K
--
$ 162.13K
1000.00M
999,998,652.6393245
Det aktuella börsvärdet för MLM X är $ 162.13K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MLMX är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999998652.6393245. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 162.13K.

MLM X Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0001475
lägsta under 24-timmar
$ 0.00016356
högsta under 24-timmar

$ 0.0001475
$ 0.00016356
$ 0.00298728
$ 0.00010067
+2.35%

+2.23%

-21.40%

-21.40%

MLM X (MLMX) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på MLM X till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på MLM X till USD $ -0.0000586246.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på MLM X till USD $ -0.0001384177.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på MLM X till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+2.23%
30 dagar$ -0.0000586246-36.15%
60 dagar$ -0.0001384177-85.36%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för MLM X

MLM X (MLMX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MLMX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MLM X (MLMX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MLM X potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som MLM X kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MLMX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på MLM X Price Prediction.

Vad är MLM X (MLMX)

MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.

Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.

Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.

With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

MLM X (MLMX) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om MLM X

Hur mycket kommer 1 MLM X att vara värd år 2030?
Om MLM X skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MLM X-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:22:01 (UTC+8)

MLM X (MLMX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om MLM X

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

