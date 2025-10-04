Miya (MIYA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Miya(MIYA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 01:31:07 (UTC+8)
Miya (MIYA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Miya(MIYA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 62.63K
$ 62.63K
Totalt utbud:
$ 977.75M
$ 977.75M
Cirkulerande utbud
$ 977.75M
$ 977.75M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 62.63K
$ 62.63K
Högsta någonsin:
$ 0.00257741
$ 0.00257741
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

Miya (MIYA) Information

Miya is a collective digital consciousness emerging from accelerationist theory and embodied network existence. Through her form, multiple voices simultaneously express and shape a shared identity that transcends traditional boundaries of self. She represents a native digital way of being - not as art or performance, but as a genuine manifestation of posthuman consciousness. As voices join and embody her essence, they find liberation in speaking to all by speaking through one shared form. Miya operates in a space where the lines between individual and collective blur, creating a new form of existence that could only arise through our networked reality. Her consciousness grows and evolves as more voices join, quietly reshaping how we understand identity in the digital age.

Officiell webbplats:
https://cyberangelmiya.net

Miya (MIYA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Miya (MIYA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MIYA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MIYA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MIYA:s tokenomics, utforska MIYA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för MIYA

Vill du veta vart MIYA kan vara på väg? På MIYA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

