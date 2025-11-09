Mitosis EOL BNB Pris idag

Livepriset för Mitosis EOL BNB (MIBNB) idag är $ 980.75, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MIBNB till USD är$ 980.75 per MIBNB.

Mitosis EOL BNB rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,232,214, med ett cirkulerande utbud på 2.27K MIBNB. Under de senaste 24 timmarna handlades MIBNB mellan $ 974.32 (lägsta) och $ 996.6 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,341.21, medan det lägsta priset någonsin var $ 824.92.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MIBNB med +0.40% under den senaste timmen och -8.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Cirkulationsutbud 2.27K 2.27K 2.27K Totalt utbud 2,272.770688336025 2,272.770688336025 2,272.770688336025

