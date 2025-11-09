Mitosis EOL BNB Pris (MIBNB)
Livepriset för Mitosis EOL BNB (MIBNB) idag är $ 980.75, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MIBNB till USD är$ 980.75 per MIBNB.
Mitosis EOL BNB rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,232,214, med ett cirkulerande utbud på 2.27K MIBNB. Under de senaste 24 timmarna handlades MIBNB mellan $ 974.32 (lägsta) och $ 996.6 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,341.21, medan det lägsta priset någonsin var $ 824.92.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MIBNB med +0.40% under den senaste timmen och -8.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Mitosis EOL BNB är $ 2.23M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MIBNB är 2.27K, med ett totalt utbud på 2272.770688336025. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.23M.
+0.40%
+0.23%
-8.98%
-8.98%
Under dagen var prisförändringen på Mitosis EOL BNB till USD $ +2.21.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Mitosis EOL BNB till USD $ -207.1452863250.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Mitosis EOL BNB till USD $ +119.0571655000.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Mitosis EOL BNB till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +2.21
|+0.23%
|30 dagar
|$ -207.1452863250
|-21.12%
|60 dagar
|$ +119.0571655000
|+12.14%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Mitosis EOL BNB potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.
"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.
Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.
Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.
Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.
With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC
De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet
Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel
Dagens bästa kryptopumpar
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.