Livepriset för Mitosis EOL BNB idag är 980.75 USD.MIBNB börsvärdet är 2,232,214 USD. Följ prisuppdateringar för MIBNB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mitosis EOL BNB Pris idag

Livepriset för Mitosis EOL BNB (MIBNB) idag är $ 980.75, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MIBNB till USD är$ 980.75 per MIBNB.

Mitosis EOL BNB rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,232,214, med ett cirkulerande utbud på 2.27K MIBNB. Under de senaste 24 timmarna handlades MIBNB mellan $ 974.32 (lägsta) och $ 996.6 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,341.21, medan det lägsta priset någonsin var $ 824.92.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MIBNB med +0.40% under den senaste timmen och -8.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Mitosis EOL BNB är $ 2.23M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MIBNB är 2.27K, med ett totalt utbud på 2272.770688336025. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.23M.

Mitosis EOL BNB Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
+0.40%

+0.23%

-8.98%

-8.98%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Mitosis EOL BNB till USD $ +2.21.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Mitosis EOL BNB till USD $ -207.1452863250.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Mitosis EOL BNB till USD $ +119.0571655000.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Mitosis EOL BNB till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +2.21+0.23%
30 dagar$ -207.1452863250-21.12%
60 dagar$ +119.0571655000+12.14%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Mitosis EOL BNB

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MIBNB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Mitosis EOL BNB potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Mitosis EOL BNB kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MIBNB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Mitosis EOL BNB Price Prediction.

Vad är Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

Mitosis EOL BNB (MIBNB) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Mitosis EOL BNB

Hur mycket kommer 1 Mitosis EOL BNB att vara värd år 2030?
Om Mitosis EOL BNB skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Mitosis EOL BNB-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:21:53 (UTC+8)

Utforska mer om Mitosis EOL BNB

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.