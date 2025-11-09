mirrorstage Pris idag

Livepriset för mirrorstage (MS) idag är --, med en förändring på 12.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MS till USD är-- per MS.

mirrorstage rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 163,362, med ett cirkulerande utbud på 999.67M MS. Under de senaste 24 timmarna handlades MS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0016399, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MS med +0.09% under den senaste timmen och -34.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

mirrorstage (MS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 163.36K$ 163.36K $ 163.36K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 163.36K$ 163.36K $ 163.36K Cirkulationsutbud 999.67M 999.67M 999.67M Totalt utbud 999,666,464.355333 999,666,464.355333 999,666,464.355333

Det aktuella börsvärdet för mirrorstage är $ 163.36K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MS är 999.67M, med ett totalt utbud på 999666464.355333. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 163.36K.