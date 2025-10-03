Utforska Miniature Woolly Mammoth(WOOLLY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WOOLLY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Miniature Woolly Mammoth(WOOLLY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WOOLLY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Miniature Woolly Mammoth(WOOLLY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 346.09K Totalt utbud: $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 346.09K Högsta någonsin: $ 0.00926591 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00034609 Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Information Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn't joke about this stuff. Officiell webbplats: https://woollytoken.com/ Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WOOLLY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WOOLLY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn