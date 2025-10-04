Minerva Wallet (MIVA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Minerva Wallet(MIVA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 03:27:33 (UTC+8)
USD

Minerva Wallet (MIVA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Minerva Wallet(MIVA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 25.36K
$ 25.36K$ 25.36K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 13.65M
$ 13.65M$ 13.65M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M
Högsta någonsin:
$ 0.576706
$ 0.576706$ 0.576706
Lägsta någonsin:
$ 0.00182931
$ 0.00182931$ 0.00182931
Aktuellt pris:
$ 0.00185803
$ 0.00185803$ 0.00185803

Minerva Wallet (MIVA) Information

The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users.

The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges.

With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.

Officiell webbplats:
https://minerva.digital/

Minerva Wallet (MIVA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Minerva Wallet (MIVA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MIVA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MIVA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MIVA:s tokenomics, utforska MIVA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för MIVA

Vill du veta vart MIVA kan vara på väg? På MIVA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

