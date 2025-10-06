Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.995482 lägsta under 24-timmar $ 0.996744 högsta under 24-timmar Prisförändring (1H) +0.11% Prisändring (1D) -0.01% Prisändring (7D) -0.00%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) priset i realtid är $0.996582. Under de senaste 24 timmarna har MNRL handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.995482 och en högsta nivå på $ 0.996744, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. MNRLs högsta pris genom tiderna är $ 1.008, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.974445.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har MNRL förändrats med +0.11% under den senaste timmen, -0.01% under 24 timmar och -0.00% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.27M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.97M Cirkulationsutbud 2.28M Totalt utbud 10,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Mineral Vault I Security Token är $ 2.27M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MNRL är 2.28M, med ett totalt utbud på 10000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.97M.