Livepriset för Mineral Vault I Security Token idag är 0.996582 USD. Följ kursuppdateringar för MNRL-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska MNRL prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Mineral Vault I Security Token Pris (MNRL)

1 MNRL-till-USD pris i realtid:

$0.996487
$0.996487$0.996487
0.00%1D
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Live Pris Diagram
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0.974445
$ 0.974445$ 0.974445

+0.11%

-0.01%

-0.00%

-0.00%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) priset i realtid är $0.996582. Under de senaste 24 timmarna har MNRL handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.995482 och en högsta nivå på $ 0.996744, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. MNRLs högsta pris genom tiderna är $ 1.008, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.974445.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har MNRL förändrats med +0.11% under den senaste timmen, -0.01% under 24 timmar och -0.00% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Marknadsinformation

--
----

Det aktuella börsvärdet för Mineral Vault I Security Token är $ 2.27M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MNRL är 2.28M, med ett totalt utbud på 10000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.97M.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Mineral Vault I Security Token till USD $ -0.0001627000004426.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Mineral Vault I Security Token till USD $ +0.0008784870.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Mineral Vault I Security Token till USD $ -0.0039789532.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Mineral Vault I Security Token till USD $ -0.0038967258996404.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0001627000004426-0.01%
30 dagar$ +0.0008784870+0.09%
60 dagar$ -0.0039789532-0.39%
90 dagar$ -0.0038967258996404-0.38%

Vad är Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) resurs

Officiell webbplats

Mineral Vault I Security Token Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Mineral Vault I Security Token (MNRL) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Mineral Vault I Security Token (MNRL) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Mineral Vault I Security Token.

Kontrollera Mineral Vault I Security Token prisprognosen nu!

MNRL till lokala valutor

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomics

Förståelsen för Mineral Vault I Security Token(MNRL):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om MNRL-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Hur mycket är Mineral Vault I Security Token (MNRL) värd idag?
Livepriset för MNRL i USD är 0.996582 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella MNRL-till-USD-priset?
Det aktuella priset för MNRL till USD är $ 0.996582. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Mineral Vault I Security Token?
Börsvärdet för MNRL är $ 2.27M USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av MNRL?
Det cirkulerande utbudet av MNRL är 2.28M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för MNRL?
MNRL uppnådde ett ATH-pris på 1.008 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för MNRL
MNRL såg ett lägstapris på 0.974445 USD.
Vad är handelsvolymen för MNRL?
Live 24-timmars handelsvolym för MNRL är -- USD.
Kommer MNRL att gå högre i år?
MNRL kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in MNRL prisprognosen för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.