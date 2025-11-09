Mine Blue Pris idag

Livepriset för Mine Blue (MB) idag är $ 0.03658088, med en förändring på 3.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MB till USD är$ 0.03658088 per MB.

Mine Blue rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 52,600,962, med ett cirkulerande utbud på 1.44B MB. Under de senaste 24 timmarna handlades MB mellan $ 0.03627748 (lägsta) och $ 0.03797898 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.065992, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01399899.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MB med -- under den senaste timmen och +12.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mine Blue (MB) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 52.60M$ 52.60M $ 52.60M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 365.81M$ 365.81M $ 365.81M Cirkulationsutbud 1.44B 1.44B 1.44B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

