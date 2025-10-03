Utforska MimboGameGroup(MGG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MGG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MimboGameGroup(MGG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MGG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om MGG MGG prisinformation MGG whitepaper MGG officiell webbplats MGG tokenomics MGG Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / MimboGameGroup (MGG) / Tokenomik / MimboGameGroup (MGG) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om MimboGameGroup(MGG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD mimbogamegroup tokenomics Information om mimbogamegroup MimboGameGroup (MGG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MimboGameGroup(MGG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 218.67M $ 218.67M $ 218.67M Totalt utbud: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B Cirkulerande utbud $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B FDV (värdering efter full utspädning): $ 218.67M $ 218.67M $ 218.67M Högsta någonsin: $ 0.00190896 $ 0.00190896 $ 0.00190896 Lägsta någonsin: $ 0.0011239 $ 0.0011239 $ 0.0011239 Aktuellt pris: $ 0.00190811 $ 0.00190811 $ 0.00190811 Läs mer om priset på MimboGameGroup(MGG) Köp MGG nu! MimboGameGroup (MGG) Information MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space. MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space. Officiell webbplats: https://mimbonode.io/ Whitepaper: https://mimbonode.gitbook.io/mgg-paper MimboGameGroup (MGG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MimboGameGroup (MGG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MGG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MGG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MGG:s tokenomics, utforska MGG-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MGG Vill du veta vart MGG kan vara på väg? På MGG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MGG-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn