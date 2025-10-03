Utforska MILKBAG(MILKBAG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MILKBAG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MILKBAG(MILKBAG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MILKBAG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MILKBAG (MILKBAG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MILKBAG(MILKBAG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 100.79K $ 100.79K $ 100.79K Totalt utbud: $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M Cirkulerande utbud $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M FDV (värdering efter full utspädning): $ 100.79K $ 100.79K $ 100.79K Högsta någonsin: $ 0.00903771 $ 0.00903771 $ 0.00903771 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00010894 $ 0.00010894 $ 0.00010894 MILKBAG (MILKBAG) Information Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation. Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation. Officiell webbplats: https://milkbagcto.xyz/ MILKBAG (MILKBAG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MILKBAG (MILKBAG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MILKBAG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MILKBAG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn