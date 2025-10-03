Utforska MileVerse(MVC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MVC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MileVerse(MVC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MVC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MileVerse (MVC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MileVerse(MVC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 9.82M $ 9.82M $ 9.82M Totalt utbud: $ 2.88B $ 2.88B $ 2.88B Cirkulerande utbud $ 2.69B $ 2.69B $ 2.69B FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M Högsta någonsin: $ 0.563195 $ 0.563195 $ 0.563195 Lägsta någonsin: $ 0.00148106 $ 0.00148106 $ 0.00148106 Aktuellt pris: $ 0.00364529 $ 0.00364529 $ 0.00364529 MileVerse (MVC) Information MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company's own currency, MVP (MileVerse-Point). Officiell webbplats: https://mileverse.com/ MileVerse (MVC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MileVerse (MVC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MVC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MVC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.