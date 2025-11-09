MightFly Pris idag

Livepriset för MightFly (MIGHTFLY) idag är --, med en förändring på 0.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MIGHTFLY till USD är-- per MIGHTFLY.

MightFly rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15,626.6, med ett cirkulerande utbud på 999.85M MIGHTFLY. Under de senaste 24 timmarna handlades MIGHTFLY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00586293, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MIGHTFLY med -- under den senaste timmen och -13.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MightFly (MIGHTFLY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Cirkulationsutbud 999.85M 999.85M 999.85M Totalt utbud 999,850,489.370445 999,850,489.370445 999,850,489.370445

Det aktuella börsvärdet för MightFly är $ 15.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MIGHTFLY är 999.85M, med ett totalt utbud på 999850489.370445. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.63K.