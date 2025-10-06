Midas mTBILL (MTBILL) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 lägsta under 24-timmar $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 högsta under 24-timmar $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 All Time High $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Lägsta pris $ 0.937036$ 0.937036 $ 0.937036 Prisförändring (1H) 0.00% Prisändring (1D) 0.00% Prisändring (7D) +0.08% Prisändring (7D) +0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) priset i realtid är $1.039. Under de senaste 24 timmarna har MTBILL handlats mellan en lägsta nivå på $ 1.039 och en högsta nivå på $ 1.039, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. MTBILLs högsta pris genom tiderna är $ 1.039, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.937036.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har MTBILL förändrats med 0.00% under den senaste timmen, 0.00% under 24 timmar och +0.08% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Cirkulationsutbud 20.05M 20.05M 20.05M Totalt utbud 20,050,587.5218457 20,050,587.5218457 20,050,587.5218457

Det aktuella börsvärdet för Midas mTBILL är $ 20.84M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MTBILL är 20.05M, med ett totalt utbud på 20050587.5218457. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.84M.