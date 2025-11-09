Midas msyrupUSDp Pris idag

Livepriset för Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) idag är $ 1.011, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSYRUPUSDP till USD är$ 1.011 per MSYRUPUSDP.

Midas msyrupUSDp rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 202,148,512, med ett cirkulerande utbud på 200.00M MSYRUPUSDP. Under de senaste 24 timmarna handlades MSYRUPUSDP mellan $ 1.011 (lägsta) och $ 1.011 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.011, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSYRUPUSDP med 0.00% under den senaste timmen och +0.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 202.15M$ 202.15M $ 202.15M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 202.15M$ 202.15M $ 202.15M Cirkulationsutbud 200.00M 200.00M 200.00M Totalt utbud 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Det aktuella börsvärdet för Midas msyrupUSDp är $ 202.15M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MSYRUPUSDP är 200.00M, med ett totalt utbud på 199999099.5219583. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 202.15M.