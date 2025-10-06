Midas mMEV (MMEV) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 lägsta under 24-timmar $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 högsta under 24-timmar $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 All Time High $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Lägsta pris $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Prisförändring (1H) 0.00% Prisändring (1D) 0.00% Prisändring (7D) +0.17% Prisändring (7D) +0.17%

Midas mMEV (MMEV) priset i realtid är $1.073. Under de senaste 24 timmarna har MMEV handlats mellan en lägsta nivå på $ 1.073 och en högsta nivå på $ 1.073, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. MMEVs högsta pris genom tiderna är $ 1.073, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 1.011.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har MMEV förändrats med 0.00% under den senaste timmen, 0.00% under 24 timmar och +0.17% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Cirkulationsutbud 275.88K 275.88K 275.88K Totalt utbud 59,139,588.00544196 59,139,588.00544196 59,139,588.00544196

Det aktuella börsvärdet för Midas mMEV är $ 294.20K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MMEV är 275.88K, med ett totalt utbud på 59139588.00544196. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 68.86M.