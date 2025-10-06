Livepriset för Midas mMEV idag är 1.073 USD. Följ kursuppdateringar för MMEV-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska MMEV prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Midas mMEV idag är 1.073 USD. Följ kursuppdateringar för MMEV-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska MMEV prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Mer om MMEV

MMEV prisinformation

MMEV whitepaper

MMEV officiell webbplats

MMEV tokenomics

MMEV Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Midas mMEV Logotyp

Midas mMEV Pris (MMEV)

Onoterad

1 MMEV-till-USD pris i realtid:

$1.073
$1.073$1.073
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Midas mMEV (MMEV) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:56:02 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
lägsta under 24-timmar
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
högsta under 24-timmar

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

Midas mMEV (MMEV) priset i realtid är $1.073. Under de senaste 24 timmarna har MMEV handlats mellan en lägsta nivå på $ 1.073 och en högsta nivå på $ 1.073, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. MMEVs högsta pris genom tiderna är $ 1.073, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 1.011.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har MMEV förändrats med 0.00% under den senaste timmen, 0.00% under 24 timmar och +0.17% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Marknadsinformation

$ 294.20K
$ 294.20K$ 294.20K

--
----

$ 68.86M
$ 68.86M$ 68.86M

275.88K
275.88K 275.88K

59,139,588.00544196
59,139,588.00544196 59,139,588.00544196

Det aktuella börsvärdet för Midas mMEV är $ 294.20K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MMEV är 275.88K, med ett totalt utbud på 59139588.00544196. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 68.86M.

Midas mMEV (MMEV) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Midas mMEV till USD $ 0.0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Midas mMEV till USD $ +0.0096993835.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Midas mMEV till USD $ +0.0210686769.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Midas mMEV till USD $ +0.03129241.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0.00.00%
30 dagar$ +0.0096993835+0.90%
60 dagar$ +0.0210686769+1.96%
90 dagar$ +0.03129241+3.00%

Vad är Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Midas mMEV (MMEV) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Midas mMEV Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Midas mMEV (MMEV) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Midas mMEV (MMEV) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Midas mMEV.

Kontrollera Midas mMEV prisprognosen nu!

MMEV till lokala valutor

Midas mMEV (MMEV) Tokenomics

Förståelsen för Midas mMEV(MMEV):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om MMEV-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Midas mMEV (MMEV)

Hur mycket är Midas mMEV (MMEV) värd idag?
Livepriset för MMEV i USD är 1.073 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella MMEV-till-USD-priset?
Det aktuella priset för MMEV till USD är $ 1.073. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Midas mMEV?
Börsvärdet för MMEV är $ 294.20K USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av MMEV?
Det cirkulerande utbudet av MMEV är 275.88K USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för MMEV?
MMEV uppnådde ett ATH-pris på 1.073 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för MMEV
MMEV såg ett lägstapris på 1.011 USD.
Vad är handelsvolymen för MMEV?
Live 24-timmars handelsvolym för MMEV är -- USD.
Kommer MMEV att gå högre i år?
MMEV kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in MMEV prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:56:02 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
10-05 21:29:00Branschuppdateringar
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Data på kedjan
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Branschuppdateringar
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Branschuppdateringar
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Branschuppdateringar
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.