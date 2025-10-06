Livepriset för Midas mEDGE idag är 1.047 USD. Följ kursuppdateringar för MEDGE-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska MEDGE prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Midas mEDGE idag är 1.047 USD. Följ kursuppdateringar för MEDGE-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska MEDGE prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Midas mEDGE Logotyp

Midas mEDGE Pris (MEDGE)

Onoterad

1 MEDGE-till-USD pris i realtid:

$1.047
$1.047$1.047
0.00%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Midas mEDGE (MEDGE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:55:55 (UTC+8)

Midas mEDGE (MEDGE) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
lägsta under 24-timmar
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
högsta under 24-timmar

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

Midas mEDGE (MEDGE) priset i realtid är $1.047. Under de senaste 24 timmarna har MEDGE handlats mellan en lägsta nivå på $ 1.047 och en högsta nivå på $ 1.047, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. MEDGEs högsta pris genom tiderna är $ 1.047, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 1.005.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har MEDGE förändrats med 0.00% under den senaste timmen, 0.00% under 24 timmar och +0.18% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Midas mEDGE (MEDGE) Marknadsinformation

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

--
----

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

21.59M
21.59M 21.59M

21,589,998.31193251
21,589,998.31193251 21,589,998.31193251

Det aktuella börsvärdet för Midas mEDGE är $ 22.60M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MEDGE är 21.59M, med ett totalt utbud på 21589998.31193251. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 22.60M.

Midas mEDGE (MEDGE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Midas mEDGE till USD $ 0.0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Midas mEDGE till USD $ +0.0050724009.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Midas mEDGE till USD $ +0.0148686564.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Midas mEDGE till USD $ +0.02521687.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0.00.00%
30 dagar$ +0.0050724009+0.48%
60 dagar$ +0.0148686564+1.42%
90 dagar$ +0.02521687+2.47%

Vad är Midas mEDGE (MEDGE)

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

Midas mEDGE (MEDGE) resurs

Midas mEDGE Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Midas mEDGE (MEDGE) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Midas mEDGE (MEDGE) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Midas mEDGE.

MEDGE till lokala valutor

Midas mEDGE (MEDGE) Tokenomics

Förståelsen för Midas mEDGE(MEDGE):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om MEDGE-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Midas mEDGE (MEDGE)

Hur mycket är Midas mEDGE (MEDGE) värd idag?
Livepriset för MEDGE i USD är 1.047 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella MEDGE-till-USD-priset?
Det aktuella priset för MEDGE till USD är $ 1.047. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Midas mEDGE?
Börsvärdet för MEDGE är $ 22.60M USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av MEDGE?
Det cirkulerande utbudet av MEDGE är 21.59M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för MEDGE?
MEDGE uppnådde ett ATH-pris på 1.047 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för MEDGE
MEDGE såg ett lägstapris på 1.005 USD.
Vad är handelsvolymen för MEDGE?
Live 24-timmars handelsvolym för MEDGE är -- USD.
Kommer MEDGE att gå högre i år?
MEDGE kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in MEDGE prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:55:55 (UTC+8)

