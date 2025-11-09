MicroStrategy xStock Pris idag

Livepriset för MicroStrategy xStock (MSTRX) idag är $ 248.3, med en förändring på 3.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSTRX till USD är$ 248.3 per MSTRX.

MicroStrategy xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,458,532, med ett cirkulerande utbud på 38.10K MSTRX. Under de senaste 24 timmarna handlades MSTRX mellan $ 240.88 (lägsta) och $ 266.72 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 462.34, medan det lägsta priset någonsin var $ 222.03.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSTRX med +0.11% under den senaste timmen och -7.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MicroStrategy xStock (MSTRX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.46M$ 9.46M $ 9.46M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.92M$ 14.92M $ 14.92M Cirkulationsutbud 38.10K 38.10K 38.10K Totalt utbud 60,099.50722083 60,099.50722083 60,099.50722083

Det aktuella börsvärdet för MicroStrategy xStock är $ 9.46M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MSTRX är 38.10K, med ett totalt utbud på 60099.50722083. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.92M.