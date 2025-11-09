Microsoft xStock Pris idag

Livepriset för Microsoft xStock (MSFTX) idag är $ 515.55, med en förändring på 1.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSFTX till USD är$ 515.55 per MSFTX.

Microsoft xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,423,251, med ett cirkulerande utbud på 2.76K MSFTX. Under de senaste 24 timmarna handlades MSFTX mellan $ 508.55 (lägsta) och $ 516.46 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 767.64, medan det lägsta priset någonsin var $ 490.75.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSFTX med -- under den senaste timmen och -3.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Microsoft xStock (MSFTX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.75M$ 12.75M $ 12.75M Cirkulationsutbud 2.76K 2.76K 2.76K Totalt utbud 24,724.15289199083 24,724.15289199083 24,724.15289199083

