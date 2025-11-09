MicroBuy Bot Pris idag

Livepriset för MicroBuy Bot (MICROBUY) idag är --, med en förändring på 1.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MICROBUY till USD är-- per MICROBUY.

MicroBuy Bot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 30,345, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M MICROBUY. Under de senaste 24 timmarna handlades MICROBUY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00189287, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MICROBUY med -0.56% under den senaste timmen och +0.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Det aktuella börsvärdet för MicroBuy Bot är $ 30.35K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MICROBUY är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999999.9999999. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 30.35K.