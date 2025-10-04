Utforska MicroBerry(MBERRY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MBERRY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MicroBerry(MBERRY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MBERRY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MicroBerry (MBERRY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MicroBerry(MBERRY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 55.72K $ 55.72K $ 55.72K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 55.72K $ 55.72K $ 55.72K Högsta någonsin: $ 0.00112116 $ 0.00112116 $ 0.00112116 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 MicroBerry (MBERRY) Information mBERRY is secure and backed by $BERRY, inspired by Michael Saylor's MicroStrategy. MicroBerry offers an opportunity to invest in the future of AI with a treasury-backed token designed to rise with $BERRY's success By holding MicroBerry, you're not just holding a token—you're holding a piece of an ecosystem designed for compounding success and leveraging the AI boom and its latent, positive impact on the crypto and blockchain space mBERRY is secure and backed by $BERRY, inspired by Michael Saylor's MicroStrategy. MicroBerry offers an opportunity to invest in the future of AI with a treasury-backed token designed to rise with $BERRY's success By holding MicroBerry, you're not just holding a token—you're holding a piece of an ecosystem designed for compounding success and leveraging the AI boom and its latent, positive impact on the crypto and blockchain space Officiell webbplats: https://microberry.io/ MicroBerry (MBERRY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MicroBerry (MBERRY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MBERRY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MBERRY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.